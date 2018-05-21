В Черкассах полиция незаконно задержала оператора местного телеканала, когда тот проводил съемку драки полиции и футбольных фанов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Силовики отказывались проверить журналистское удостоверение у задержанного и несколько часов продержали его в автозаке и в отделении.

Происшествие случилось 19 мая на Центральном стадионе в Черкассах во время массовой драки между болельщиками и полицейскими, в которой приняло участие около 200 человек. По результатам столкновения были задержаны почти 30 человек, одним из них стал оператор филиала ПАО НСТУ "Черкасская региональная дирекция Сергей Ефимов, который выполнял редакционное задание и на стадионе проводил съемку для телеканала.

"С камерой я фактически оказался в эпицентре событий, снимавшего задержание правонарушителей. Вдруг услышал: "Пакуйте и его". Не успел сообразить что к чему, а мне уже заломили руки и бросили на землю. На себе имел бейдж, на котором четко было указано, что я журналист. Также при себе имел журналистское удостоверение, о чем неоднократно говорил полицейским. И правоохранители абсолютно не считались и не имели желания проверять документы", - в комментарии НСЖУ рассказал Сергей Ефимов.

Фото: nsju.org

Далее Сергея вместе с правонарушителями втолкнули в автозак, где он просидел немало времени. "За эти несколько часов пережил немало неприятных моментов: полицейские рыскали в телефоне, переписывая все контакты, проверяли личные вещи, даже хотели сделать фото, чтобы было в картотеке вместе с изображениями злоумышленников. Молчу уже за то, что пришлось полежать лицом в пол", - говорит оператор.

Сергей Ефимов признается, что сначала хотел подать жалобу на действия правоохранителей. Ведь в той ситуации были все возможности выяснить, что задерживают журналиста, который выполняет профессиональные обязанности. "Передо мной в отделении извинились, признали вину и попросили не раздувать ситуацию. Так, в конце концов, решил оставить все как есть", - говорит Ефимов.

Кстати, по данным НСЖУ, в тот же день проводить съемку мешали еще одной черкасской журналистке-фрилансеру Марии Голуб, которая является региональным корреспондентом канала 112-Украина. Впрочем, Голуб повезло больше. После препирательств с работником стадиона и полицейским, она продолжила съемку на стадионе.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко разделяет возмущение черкасских коллег действиями сотрудников полиции. "Какие бы страсти не кипели на стадионах или на митингах, но полицейские должны прилагать усилия для помощи работникам СМИ, а не для их "нейтрализации" до выяснения всех обстоятельств", - отмечает Сергей Томиленко. Он отмечает, что НСЖУ требует надлежащего служебного расследования и реагирования, чтобы журналисты не становились жертвами агрессии со стороны полицейских.

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