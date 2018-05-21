В Сумах уволили со службы патрульных полицейских, которые издевались над местным жителем на лавочке около жилого дома.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

"Комиссия Департамента патрульной полиции завершила расследование этого происшествия и пришла к выводу о наличии дисциплинарных правонарушений в действиях полицейских. И правонарушения этих двух полицейских были настолько суровыми, что комиссия пришла к выводу о необходимости привлечения их к ответственности в виде увольнения со службы в полиции", - подчеркнул он.

По словам Белошицкого, к дисциплинарной ответственности привлекаются также их руководители.

Фото: facebook.com/Bilosh

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео, как патрульные полицейские издевались над мужчиной в Сумах.