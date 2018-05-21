В результате обстрела окрестностей Торецка Донецкой области около 10 тысяч абонентов остались без электричества. Об этом в понедельник, 21 мая, на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, обстрел окрестностей Торецка продолжается. Повреждены три дома в Южном перебит газопровод низкого давления, две улицы остаются без газа. В Железном минами повреждено дом и перебиты линии электроснабжения, в результате чего около 10 000 абонентов без электричества.

"Ремонтные бригады уже работают, обещают вскоре все восстановить. Спасибо им за мужество и профессионализм… Сколько бы ни пытались пророссийские наемники поколебать нашу оборону, это им не удастся: наши военные крепко держатся, хоть за сегодня, к сожалению, имеем среди них раненых", - сказал Жебривский.

Он добавил, что из Торецкого центра социально-психологической реабилитации эвакуировали 34 ребенка, семерых забрали родители, остальных разместили в больнице.

Фото: facebook.com/zhebrivskyi

Как сообщала "Страна", глава миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг назвал обстрелы на Донбассе самыми интенсивными с начала года.

Также мы писали, что Донецкая фильтровальная станция снова остановила работу из-за обстрелов.