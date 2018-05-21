Два школьника находятся в отделении реанимации в результате отравления неизвестным аэрозолем, который был распылен в школе Николаева. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского облздрава.

"В настоящее время 36 детей с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом" находятся в больнице, родители одного из детей отказались от госпитализации, два ребенка находятся в отделении реанимации городской больницы № 2. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести",- говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Николаеве в результате распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из школы эвакуировали 400 учеников.

Ранее "Страна"писала о том, что в польской школе неизвестные распылили слезоточивый газ, отравление получили 17 детей .