Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл детали разговора Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель о миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом передает РИА "Новости".

По словам Пескова, в настоящее время обсуждаются "различные модальности", но о согласованности позиций говорить нельзя.

"Существенно осложняет ситуацию достаточно нестабильная ситуация на линии соприкосновения, но эта тема действительно фигурировала в повестке переговоров Путина и Меркель, работа будет продолжаться", — заявил Песков.

Он также добавил, что Путин и Меркель договорились о продолжении взаимодействия на уровне министров иностранных дел и внешнеполитических помощников. Песков подчеркнул, что только Россия и Германия не смогут решить вопрос о направлении миротворческой миссии в регион.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель и Путин договорились, что среди миротворцев на Донбассе не будет стран НАТО – СМИ.

Также немецкие СМИ увидели оскорбление в букете от Путина для Меркель.