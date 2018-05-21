Сегодня, 21 мая, в освобожденном населенном пункте Южном (Чигирях) на Донбассе, где в последние дни наблюдается серьезное обострение, при отражении атаки диверсионно-разведывательных групп погибли двое украинских военных, включая командира противодиверсионной группы Андрея Маслова. Еще четверо бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

"В понедельник утром военнослужащие Вооруженных сил Украины разбили и отбросили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) боевиков в количестве 10 человек, попытавшуюся выбить ВСУ из недавно освобожденного населенного пункта Южное (Чигири) Донецкой области, в результате чего двое украинских военных погибли и еще четверо получили осколочные ранения.

Украинские военные отбросили ДРГ противника от позиций.

"В результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", 17 мая украинские войска взяли под свой контроль пгт на Горловском направлении.

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