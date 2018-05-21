Российский певец Филипп Киркоров поддержал украинского поп-исполнителя Виталия Козловского, угодившего в скандал из-за выступления в Москве 9 мая.

Слова поддержки российский поп-король выразил под постом украинского певца в Instagram, где последний процитировал Шекспира: "Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберетесь".

Так, Киркоров написал: "Держись, мой Друг! От подобного мы становимся только сильнее!!! Это говорю тебе Я, прошедший через миллионы бойкотов и преданий анафеме! Твоя защита - тысячи твоих поклонников и зрителей! Они с тобой! И помни, собака лает - караван идет!".

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что Виталий Козловский объяснил, почему выступил в Москве на концерте 9 мая.

Также ночной клуб в Киеве отменил концерт Козловского, который собирались срывать радикалы.