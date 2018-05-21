Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия

не сразу смог приступить к рассмотрению законопроекта об Антикорупционном суде. Комитету не хватило кворума - 5 народных депутатов.

Об этом сообщается в Twitter организации "Реанимационный пакет реформ".

Фото: twitter.com/RPR_ua

Позже, кворум все-таки был достигнут и заседание началось.

Сегодня сообщалось, что секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт примет участие в рассмотрении законопроекта об Антикоррупционном суде в профильном комитете ВР. Вместе с ним на заседание прибудет один из авторов заключения Венецианской комиссии, эксперт Георгий Папуашвили.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявлял, что на пленарной неделе 22-25 мая парламент должен перейти к рассмотрению данного законопроекта. В ходе доработки после первого чтения к законопроекту подали почти две тысячи поправок. Парубий не исключил, что рассмотрение может занять несколько пленарных дней.

Мы писали, что власти не готовы идти на уступки Западу по антикоррупционному суду.

Также мы разбирались, почему Рада решила вдруг начать создавать антикоррупционный суд, который приняли в первом чтении еще 1 марта.