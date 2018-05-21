Джазовый гитарист и продюсер Реджинальд Лукас скончался в возрасте 65 лет от сердечного приступа. Его не стало 19 мая. Об этом сообщает NME.

Первый успех пришел к Регги Лукасу, когда легенда джаза Майлз Дэвислично пригласил 18-летнего музыканта в ансамбль.

В 1983 году Лукас стал сопродюсером дебютного именного альбома Мадонны, в который вошли ее первые хиты Lucky Star, Borderline и Burning Up.

В своих интервью он говорил, что доволен работой с Мадонной.

"Я сделал прекрасную запись, она многим понравилась, продалась огромным тиражом, кому-то сделала карьеру, кому-то дала большие возможности. Этого и нужно хотеть. Вот таким должен быть результат хорошей работы", - делился он.

Смерти музыканта предшествовало несколько лет проблем со здоровьем.

Известно, что американский музыкант в 1986 году основал звукозаписывающую студию Quantum Soundruen. На ней записывались Pet Shop Boys, Jodeci, Джефф Бакли и Sepultur.

Его дочь Лиза Лукас написала несколько слов об отце в своем Twitter:

"Регги Лукас, мой обожаемый и любимый отец, умер сегодня рано утром в возрасте 65 лет. Он создал прекрасную музыку, прекрасную семью, прекрасную жизнь и я буду скучать по нему каждый день, что я живу на этой земле".

Фото: twitter.com/likaluca

Регги Лукас всю жизнь прожил в Нью-Йорке. За свою жизнь Регги поработал со множеством известных музыкантов и со многими группами, выступая в качестве продюсера.

Регги Лукас Фото: Wikimedia Commons

Как сообщала "Страна", Мадонна подтвердила, что переехала в Португалию и больше не живет в США.

Также "Страна" писала, что 59-летняя Мадонна снова выложила обнаженное селфи.