Консультационная фирма Institutional Shareholder Services (ISS) порекомендовала акционерам Tesla освободить Илона Маска от должности главы совета директоров, отделив эту роль от роли СЕО. Об этом сообщает Bloomberg.

На сегодня и позицию CEO, и позицию председателя совета директоров занимает Маск, которому принадлежит 20% Tesla.

Решение о разделении этих обязанностей между Маском и теоретическим независимым главой примут на ежегодной встрече акционеров Tesla 5 июня.

"Акционеры выиграют от более сильной формы независимого надзора за советом в лице независимого председателя", - пишет ISS в отчете клиентам.

"Было бы лучше, чтобы Маск руководил компанией, позволив независимому председателю управлять правлением", - отмечается в отчете.

Напомним, основатель Tesla Маск в своем письме акционерам компании сообщил о предстоящей реорганизации компании.

За последние несколько месяцев компании покинули шесть руководителей, а объем производства новой модели электромобиля, который должен был стать первым массовым авто Tesla, до сих пор значительно отстает от намеченных планов.

Ранее "Страна" писала о том, что на фоне рекордных убытков Маск купил акции Tesla на $10 млн.

Также мы сообщали, что глава The Boring Company Илон Маск опубликовал видео стремительной поездки по тоннелю под Лос-Анджелесом.