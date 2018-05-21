Акционеры Tesla получили рекомендацию уволить Илона Маска
Консультационная фирма Institutional Shareholder Services (ISS) порекомендовала акционерам Tesla освободить Илона Маска от должности главы совета директоров, отделив эту роль от роли СЕО. Об этом сообщает Bloomberg.
На сегодня и позицию CEO, и позицию председателя совета директоров занимает Маск, которому принадлежит 20% Tesla.
Решение о разделении этих обязанностей между Маском и теоретическим независимым главой примут на ежегодной встрече акционеров Tesla 5 июня.
"Акционеры выиграют от более сильной формы независимого надзора за советом в лице независимого председателя", - пишет ISS в отчете клиентам.
"Было бы лучше, чтобы Маск руководил компанией, позволив независимому председателю управлять правлением", - отмечается в отчете.
Напомним, основатель Tesla Маск в своем письме акционерам компании сообщил о предстоящей реорганизации компании.
За последние несколько месяцев компании покинули шесть руководителей, а объем производства новой модели электромобиля, который должен был стать первым массовым авто Tesla, до сих пор значительно отстает от намеченных планов.
Ранее "Страна" писала о том, что на фоне рекордных убытков Маск купил акции Tesla на $10 млн.
Также мы сообщали, что глава The Boring Company Илон Маск опубликовал видео стремительной поездки по тоннелю под Лос-Анджелесом.