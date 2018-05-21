Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович рискует потерять депутатский мандат. Такое предположение сделал народный депутат Сергей Каплин на своей странице в Facebook, заявив о том, что подал в Государственную миграционную службу депутатское обращение с доказательствами того, что народный депутат Вадим Рабинович является гражданином Израиля.

Фото: facebook.com/kaplins/posts/1985627051509289

"Наконец мной были получены, выданные Министерством внутренних дел Израиля и легализованы для использования в Украине, документы о том, что Вадим Рабинович зарегистрирован в Израиле, как гражданин этой страны Давид Рабинович, имя отца - Зиновий, имеет удостоверение личности №303446132, адрес Израиль , Битани Аарон 4029400.

Фото: facebook.com/kaplins/posts/1985627051509289

Личная подпись израильского Давида Рабиновича абсолютно идентична подписи украинского нардепа Вадима Рабиновича, они родились в один день - 4 августа 1953, у них совпадает имя отца - Зиновий", - написал в соцсети Сергей Каплин.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Каплин подал обращения в НАБУ, САП и НАПК по поводу отмывания средств Вадимом Рабиновичем.

Также мы сообщали, что НАБУ, НАПК и САП одновременно занялись расследованием против народного депутата Украины и лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича.