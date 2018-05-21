ПриватБанк запустил сервис мгновенного кредитования физических лиц через POS-терминалы в отделениях национального почтового оператора "Укрпочта".

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Запуск услуги является очередным шагом к созданию "Укрпочтой" финансового супермаркета с широким набором финансовых услуг.

Отмечается, что для оформления кредита понадобится платежная карта банка, а его погашение возможно путем пополнения карты в POS-терминалах банка в отделениях "Укрпочты".

Как сообщала "Страна", 18 декабря 2016 года Кабмин решил национализировать Приватбанк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Нацбанка.

Публичное акционерное общество "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11,5 тысячи отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

Напомним также, что министр финансов рассказал, когда Приватбанк обратно продадут частному лицу.