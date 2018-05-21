22 мая в Украину начнет возвращаться жара. В некоторых регионах воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает Гидрометецентр.

Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +18...+25 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +4...+9 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, температура ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21 градус.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +18...+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+14 градусов, днем +19...+26 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+14 градусов, днем +23...+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+15 градусов, днем +22...+28 градусов.

В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +21...+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14...+16 градусов, днем +23...+25 градусов.

21 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17...+22 градуса, в Днепре возле Киева +18 градусов.

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