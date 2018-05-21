По новым правилам Минобразования зачислять в первый класс ребенка в этом году будут 31 мая. Уже 1 июня в школе должен быть полный пакет документов для зачисление детей по территориальному принципу. На фоне нововведений в соцсетях появились посредники, которые готовы выполнить трудоемкую работу за родителей, включая сбор всех необходимых бумаг.

Об этом сообщает "Ирпень без политики" на странице в Facebook.

Ребенка обещают оформить в любую школу Киева или Ирпеня. Услуги выполняют действующие отрудники агентства недвижимости.

Сбор пакета документов включает:

договор аренды, печать агенства, ЧП (на 5 листах), вытяг с реестра недвижимости. Обещают также нотариально заверить подлинность подписей.

В личной беседе с корреспондентом "Страны" представитель назвал ориентировочную сумму заказа на одного ребенка - $100 (2607 гривен), при этом оптом за несколько детей можно договориться о скидке.

Уточняется, что можно выбрать абсолютно любую школу как в столице, так и в Ирпене.

Фото: facebook.com/messages

Как сообщала "Страна", в Минобразования рассказали, как будут зачислять в первый класс по новым правилам.

Ранее "Страна" писала про прием в школу по прописке, родственным связям и жребию. А также публиковала документ порядка поступления в первый класс.