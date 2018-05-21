Коллегия судей Любомльского районного суда Волынской области приговорила гражданина Франции Грегуара Муто к 6 годам лишения свободы.

Его признали виновным в подготовке террористического акта и попытке контрабанды оружия, пишет "Громадьске".

Грегуара Муто задержали 21 мая 2016 года на украино-польской границе за рулем автомобиля с оружием. Сотрудники СБУ нашли в багажнике пять автоматов Калашникова, свыше пяти тысяч патронов, два РПГ (ручной противотанковый гранатомет — Прим. Ред.), 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов.

Все это, по словам главы украинской спецслужбы Василия Грицака, он планировал применить для подрыва мусульманской мечети, еврейской синагоги, мостов, дорог и даже офиса налоговой во Франции во время чемпионата Европы по футболу.

Позже, из материалов уголовного дела стало известно, что оружие французу продал агент СБУ, бывший боец батальона Азов Михаил Зубов, с которым Муто познакомился на Донбассе в 2015 году. К тому же в автомобиле Муто перевозил не настоящее оружие, а изготовленные СБУ муляжи.

В суде обвинение представило оперативные аудиозаписи, на которых Муто рассказывает Зубову о планах совершения терактов. Впрочем сам он не подтвердил и не опроверг их подлинность и вообще отказался от показаний в суде.

Суд также не смог заслушать показания Михаила Зубова, основного свидетеля обвинения, поскольку прошлой весной тот совершил самоубийство.

Суд отказался квалифицировать преступления Муто как групповые, то есть совершенные по предварительному сговору группой лиц, поскольку следствие так и не нашло сообщников Муто.

Ни прокуратура, ни защита пока не комментируют, будут ли они обжаловать приговор Любомльского суда.

Ранее "Страна" сообщала, что генпрокуратура Украины отправила в суд дело французского террориста-осеменителя.

Также французский террорист, задержанный в Украине, планировал покупать оружие в Сирии - Грицак.