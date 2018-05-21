Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, заслуженный юрист 62-летний юрист Михаил Барщевский перенес инфаркт. Об этом сообщает канал 360.

Юрист находится в реанимации после того, как его состояние ухудшилось, и было принято решение перевести его в одну из клиник в Москве.

"Благодаря кардиологическому отделению Люберецкой больницы жизнь спасли. Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп. О дальнейших прогнозах говорить рано", – сказал Барщевский.

Супруга Барщевского Ольга Баркалова сообщила сайту "Звезды", что ее супруг находится в больнице, но ничего страшного с ним не происходит.

"Проблемы с сердцем. Ничего страшного, стенокардия", - сообщила Баркалова.

Михаил Барщевский Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как сообщала "Страна", Владимир Пресняков-старший перенес инфаркт. Артиста срочно госпитализировали.

Также "страна" писала, что в Москве от инфаркта умер режиссер "Зеленого фургона" и "Ералаша".