В Тернополе, на территории сборного пункта областного военкомата произошло ЧП - с высоты упал призывник, который пытался сбежать. Инцидент произошел 20 мая, около 18:00. Об этом на своей странице в Facebook сообщает тернопольский областной военкомат.

Фото: facebook.com/ternopil.vk

"Предварительно установлено, что призывник Бережанского военкомата, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания. В результате парень получил травмы различной степени тяжести",- говорится в сообщении в соцсети.

Уточняется, что пострадавшему сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Угроз для жизни пострадавшего нет.

Военный комиссар Тернопольского ОИК назначил служебное расследование для выяснения причин инцидента.

Ранее "Страна" писала о том, что львовского военкома не будут штрафовать за публикацию в интернете списка уклонистов.

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