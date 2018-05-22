Власти Киева собираются с 14 июля вдвое поднять стоимость проезда на общественном транспорте. Традиционно это поясняется ростом цен на топливо и запчасти.

КГГА ранее публиковала расчеты стоимости проезда. Так, по их мнению, экономически обоснованные тарифы на 2018 год на перевозку пассажиров составляют: 8,27 грн - на проезд метрополитеном, 8,77 грн, - на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, фуникулер) и 15,47 грн - на проезд городской электричкой.

За счет полученной от повышения цен прибыли городские власти обещают повысить зарплату транспортникам, а также улучшить комфорт для пассажиров.

Впрочем, это уже привычная мантра. С 2015 года проезд в метро при мэре Виталии Кличко подорожал в четыре раза (с учетом нового повышения). Можно ли говорить за это время хотя бы об удвоении комфорта или утроении зарплат у транспортников? Вопрос риторический.

"Страна" разбиралась, как будет дорожать проезд и что об этом говорят киевляне.

Как подорожает проезд

Теперь одноразовый билет будет стоить вместо пяти - восемь гривень. Чуть дешевле обойдется поездка по проездному билету или бесконтактной карте - 6,3 грн.

В метро для пользователей бесконтактных карточек стоимость проезда вырастет на 1,3-1,5 гривны. На полторы гривны, до 6 с половиной, вырастет стоимость поездки при пополнении карты метро. На 1,30 – или до 6,3 грн - подорожает одна поездка для тех, кто ездит по проездным. Сейчас один жетон в метро стоит 5 гривен. Теперь он будет стоить 8 гривен.

Естественно, вслед за общественным транспортом подорожают и маршрутки – ведь сейчас они возят пассажиров по 6-7 гривен. Но вот на сколько – пока неизвестно. Ведь если значительно поднять цену, части пассажиров будет нечем платить, и они пересядут на коммунальный транспорт.

Также в КГГА уверяют, что бесплатный проезд для льготников останется без изменений.

Сколько потратит на проезд киевская семья

"Страна" решила подсчитать, сколько денег сейчас уходит на проезд в месяц у небольшой киевской семьи - и сколько будет уходить после подорожания.

Мы посмотрели, сколько будет тратить ячейка общества из двух работающих взрослых, которые ежедневно добираются до работы двумя транспортами - метро и наземным.

1. Метро + коммунальный транспорт. Дорожает на 700 грн

После повышения стоимости проезда одна поездка на метро будет стоить 6,30 гривен - это если покупать на бесконтактную карту от 50 поездок. Именно этот вариант выбирают люди, которые ездят регулярно.

Для примера возьмем в месяц 60 поездок (46 на работу и обратно, плюс непредвиденные вояжи). Итого выходит - 378 гривен в месяц только на метро (756 на двоих).

Ту же цену поездки обещают и при использовании бесконтактной карты в наземном коммунальном транспорте. Но валидаторов карты пока в городских автобусах, троллейбусах и трамваях нет. Поэтому пока будем считать наземный коммунальный транспорт по тарифу разовой поездки.

Итого - 480 гривен в месяц на коммунальный наземный транспорт (960 на двоих). Вместе, после подорожания, выходит 1716 гривень в месяц на семью из двух человек.

Для сравнения - до подорожания общая сумма по этой схеме составляла 1020 гривень. Таким образом, проезд на двоих подорожает на 700 грн в месяц.

Впрочем, пока не объявлены цены на комбинированные проездные - коммунальный наземный транспорт+метро. Сейчас они обходятся на 27% дешевле, чем оплачивать всё по отдельности. Сохранится ли эта пропорция после июньского повышения цен - непонятно. Но наверняка будет возможность еще сэкономить.

2. Маршрутки + метро. Дорожает на 400 грн

При этом не все пользуются исключительно коммунальным транспортом. Очень многие ездят маршрутками – зачастую это самый быстрый и удобный способ добраться до места назначения без пересадок.

В настоящее время их средняя стоимость варьируется от 6 до 14 гривен в зависимости от района и маршрута. Возьмем среднюю цену 8-9 гривен - обычно столько платят жители отдаленных спальных районов, чтобы добраться до ближайшего метро (например, с Троещины).

В среднем за месяц на этот вид транспорта у одного человека сейчас уходит 510 гривень. На двоих эта сумма составляет уже 1020 грн.

Однако после подорожания коммунального транспорта, частники по всей вероятности тоже приподнимут цены. Задирать до 20 гривень вряд ли будут – иначе часть пассажиров просто пересядет на троллейбусы - но по две-три гривни накинут.

Если исходить из предполагаемой средней цены в 10 грн за проезд на маршрутке, то на это у семьи из двух человек уйдет около 1200 гривен.

Добавляем к этой сумме стоимость поездок на метро, которую мы рассчитали выше, и получаем сумму 1956 грн.

Для сравнения, сейчас у семьи на проезд по такой схеме в месяц уходит примерно 1560 гривень в месяц.

Цена метро в разных городах и странах

Мы сравнили, сколько стоит одна поездка в метро в городах Украины, СНГ и других стран. Все цены указаны в долларах.

Днепр: 0,08

Баку: 0,12

Киев: 0,19

Харьков: 0,19

Ереван: 0,21

Минск: 0,33

Санкт-Петербург: 0,68

Москва: 0,89

Варшава: 0,89

Будапешт: 1,20

Токио: 1,25

Нью-Йорк: 2,75

Вена: 2,79

Копенгаген: 3,17

Берлин: 3,26

Лондон: 6,39

Разумеется, на стоимость билета влияет много факторов. Например, в Москве или Питере в поездах метро даже в тоннелях работает беспроводной интернет - и Wi-Fi, и LTE или 3G. Да и подвижной состав обновляется чаще. А в Варшаве на каждой станции есть лифт, практически везде - бесплатные туалеты, а само метро по выходным работает до 3 ночи. В Киеве же до таких инноваций пока не дошли.

Также мы подсчитали, сколько раз можно проехать в метро по разовым жетонам или билетам в разных городах Украины и стан бывшего СССР. Для этого мы брали среднестатистическую зарплату в конкретном городе и делили ее на стоимость поездки.

Украина

Днепр: 2795,6 поездок

Киев: 1500 (после подорожания)

Харьков: 1439 поездок

Другие страны

Баку: 2495 поездок

Минск: 2099,8 поездок

Москва: 1762, 7 поездок

Ереван: 1457 поездок

Санкт-Петербург: 1180 поездок

Как дорожал проезд в Киеве

При новом мэре цены на проезд взяли "хороший" темп - начали увеличиваться каждый год.

В прошлый раз стоимость проезда повышали в июле 2017 года. Тогда цены подняли на одну гривню – до этого поездка в метро стоила 4 грн, а наземным транспортом - 3.

Накануне прошлогоднего повышения цены росли еще не так быстро. Автобусы до 2017 года дорожали за последние семь лет всего трижды. В начале 2000-х билет стоил 50 копеек. Через восемь лет - после мирового кризиса и обвала гривни - стоимость проезда повысилась сразу втрое - до 1,50 грн. А в феврале 2015 года поездку оценивали уже в три гривни.

В подземке цена менялась ненамного чаще. В 2000 году метро, как и наземный транспорт, стоило 50 копеек, и лишь в 2008 году лет цену подняли сразу до двух гривень. Однако вмешался Антимонопольный комитет, и цену снизили на 30 копеек (что было не очень удобно при расчете, но все равно приятно).

Но через два года тариф снова подняли до двух гривень. Но эти полумеры - 30 копеек туда, 30 сюда - оказались не для нынешних реформаторов. В 2015 году они подняли цену сразу вдвое. И запретили продавать в одни руки более двух жетонов. Видимо, обнуляя возможность запастись ими на случай нового подорожания.

"В СССР было дороже"

В сети инициативу повысить цену сразу с положительными оценками подхватили блогеры, которые традиционно лояльны к властям.

Так, блогер Сергей Марченко считает, что цена проезда в столичном транспорте слишком низкая:

"Проезд в метро не должен стоить 8 грн. Он должен стоить 15-20 грн, а то и дороже. Потому что 30 евроцентов за проезд 25 км от Академгородка до Лесного это не просто мало, а очень мало. В Европе таких цен и близко нет – дешевле 1 евро я не встречал. А у нас самое глубокое в мире метро и очень затратное из-за этого.

Не нужно изобретать велосипед. Просто надо установить высокую цену на разовые поездки и низкую – по проездным. Так делают во всем мире. Горожане купят проездные и поездка будет стоить те же 8-10 грн. Малоимущие получат дотацию. Пусть имеющие льготы платят мало или вообще не платят, это нормально. А редко ездящие в метро, туристы, командировочные от 20 гривен за поездку точно не обеднеют. Зато появятся деньги на новые поезда. К тому же, чем больше проездных, тем меньше толкотни на входе. Профит".

Политтехнолог Дмитрий Русин считает, что цена вполне обоснована, и не согласен с теми, кто возущен подорожанием: "Народ, вы серьезно считаете, что поднимать проезд в киевском общественном транспорте это грабеж?! Правда? А то что сейчас вы ездите дешевле чем при "совке", когда городской транспорт был капец какой дотационный - не смущает?

Для потерявших память и юных дарований напомню. В СССР проезд стоил 5 копеек, заплата инженера 85 рублей, рядового роботяги - 120. Это 1700 и 2 400 поездок. Сейчас средняя заплата в Киеве больше 13 000 гривен, а это 3250 поездок. Даже по 8 гривен это в пределах "совковых" цен. Так что нефиг... Да, и всем, кто кричит караул, отвечу сразу: я понимаю, вам надо чтоб на шару ездить".

Однако в комментариях под постом Русина с ним не согласились сразу несколько человек. Так, Алекс Кухарчук пишет: " Прости, у кого там 13 штук средняя зарплата? Или может, как обещано было, у наших учителей уже под 10 тыс зп?"

Журналист Богдан Бортаков также говорит о том, что зарплата людей, которые ездят на общественном транспорте, гораздо ниже: "Дай инфу по средней зарплате тех, кто пользуется услугами общественного транспорта, манипулятор".

Журналист Илона Заец, которая возглавляет пресс-службу НАК "Энергоатом": "В Энергоатоме зарплата у рядовых сотрудников менее 10 000 грн на руки. В Укрэнерго встречала и 6 тыс грн. И именно эти сотрудники ездят на метро. Сравнение со средней недопустимо. С минимальной - да. И не забывать, что коммуналка с отоплением до 2000 дотягивает".

Кроме того, Русина упрекнули в комментариях, что он сильно занизил зарплаты в СССР - инженеры получали гораздо больше 85 рублей в месяц - в пределах 200-300 руб.

Треть дневного заработка - на проезд

Однако подавляющее большинство пользователей к повышению цены отнеслось жестко негативно.

А вот политолог Дмитрий Корнейчук связывает подорожание проезда с пребыванием Кличко на посту мэра: "Когда Кличко стал мэром, проезд в метро был 2 грн. С лета - будет 8 грн. В два-три раза подорожали услуги "жэков". Киевляне всегда умели выбирать себе мэра. Даешь Кличко на второй срок!"

Киевляне в комментариях к постам также не согласны с необходимостью подорожания:

"Имея зп в 6 тыс грн (думаю, реальную среднюю зп в Киеве справедливо указать такую), человек попрежнему будет недоволен сервисом и коммуналкой, но 10 грн - это ту мач для него. 6000 тыс грн - это 200 в день. Моя подруга посчитала, что с новыми тарифами, проживая в Броварах и работая в Киеве, она будет вынуждена тратить 50-60 грн в день на проезд. 60 грн это 1/3 дневного заработка. Это адекватное соотношение дохода и расходов на транспорт, вы считаете?"

Еще один пользователь указывает на то, что состояния транспорта подорожание все равно не улучшает:

"Если бы были реальные обоснования, тогда ок. Уже много раз было повышение стоимости проезда, но на некоторых маршрутах так и ездят старые троллейбусы и постоянные толкучки из-за нехватки транспорта. К тому же повышение проезда в ОТ ведёт к подорожанию в частных маршрутках, а эти деньги не полностью идут в бюджет. Плюс, по моему мнению, в связи с подорожанием люди будут меньше пользоваться ОТ. Нужно что-то думать с льготами. Пенсионеры и инвалиды, ок. Но, зачем силовым структурам льготный проезд, до меня так и не дошло".

Даже те, кто теоретически поддерживает рост цен на проезд, не верит, что при нынешней власти эта меры пойдет на пользу транспортной системе города Киева. Мол, все маржа уйдет в карманы чиновников.

Так считает, например, пиарщик Сергей Дидковский: "Интуитивно я считаю, что восемь гривен за проезд — неправильная цена. Должно быть десять. Потому что в общественном транспорте работают живые люди, которым нужно получать зарплату. А еще транспорт нужно содержать, ремонтировать и развивать. Развивать — это строить новые станции и ветки метро. Потому что только метро действительно надежный и быстрый вид транспорта в Киеве.

В Киеве целые микрорайоны живут без станций (Троещина, Виноградарь, Борщаговка, Соломенка). Чем меньше станций метро, тем выше загруженность наземного общественного транспорта, тем больше маршруток и дешевых разваливающихся "такси".

Общественный транспорт — одна из основ мегаполиса, которым становится Киев. Кроме метро нужны трамваи и троллейбусы, как экологический транспорт. Мне кажется, всем хочется снижать количество выбросов в воздух, чтобы дышать было легче.

Однако я не понимаю, как развивается общественный транспорт Киева, в чем его стратегия, когда будут новые станции и ветки. Не понимаю, на чем основана цена в 8 гривен. И не понимаю, как один и тот же человек жалуется на качество служб и сервисов такси одновременно с жалобами на повышение стоимости проезда в ОТ. И не понимаю, почему этому человеку работодатель должен платить рыночную зарплату (а то и выше), а сотруднику общественного транспорта нет".