Лейтенант спецподразделения "Булат" УГО подозревается в растлении несовершеннолетней девочки, которая состоит на учете в интернате для умственно отсталых детей. Об этом шокирующем происшествии сообщает источник "Страны" в органах полиции.

По его словам, в Дарницкий райотдел с заявлением обратилась мама 13-летней девочки с заявлением об изнасиловании ее ребенка.

Установлено, что своей жертве мужчина представлялся как Александр. Он регулярно созванивался, меняя сим-карты, с девочкой, и назначал ей места встреч. Во время последних насильник заводил ребенка в подъезды домов и лифты, где удовлетворял свои половые прихоти.

В ходе проведенных оперативно-следственных действий правохранители установили личность подозреваемого, который на протяжении трех последних месяцев вступал в интимные отношения с ребенком. Им оказался 27-летний Руслан И., главный специалист 1 Службы "Булат" УГО.

По данному факту 8 мая было возбуждено уголовное дело по статье о изнасиловании несовершеннолетней (ч.3 ст.152 УК Украины), санкция которой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Однако, в ЕРДР фигурант данного производства И. не значится как действующий военнослужащий УГО.

Источник "Страны" в силовых структурах допускает, что это было сделано умышленно, дабы избежать "шума" и предусмотренного установленным порядком оформления спецсообщения по факту ЧП с сотрудником Управления госохраны.

Он утверждает: по состоянию на 11 мая фигурант дела об изнасиловании находился в распоряжении своего командования. А уже 16 мая Руслан И. был включен в приказ по УГО на увольнение.

Какие-либо упоминания об избрании данному фигуранту меры пресечения или объявлении о подозрении в открытой части судебного реестра отсутствуют.

"Команду решить вопрос так, чтобы И. "не светили" как действующего военнослужащего дал первый заместитель начальника УГО Владимир Дахновский", - говорит собеседник.

"Страна" обратилась за комментариями в пресс-службу УГО и Дарницкий райотдел полиции за официальными разъяснениями ситуации и статусе Руслана И. в деле об изнасиловании девочки.

Пресс-офицер полиции Дарницкого района Киева Инна Гамалий пообещала предоставить позицию ведомства во вторник, 22 мая. В Управлении госохраны нам сообщили, что данный военнослужащий в рядах ведомства не состоит.

Добавим, что инцидент с изнасилованием ребенка - не первый случай сокрытия преступлений военнослужащих УГО. Ранее "Страна" писала, как по просьбе руководства Управления госохраны силовики пытались скрыть скандальную историю об организации действующим военнослужащим и его супругой борделя в Киеве.