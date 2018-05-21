Английский Челси этот сезон провалил полностью. Команда заняла лишь пятое место в Премьер - Лиге, и оказалась за бортом Лиги чемпионов 2018\2019.

На фоне общих проблем наметились серьезные разногласия между экс-игроком донецкого "Шахтера", полузащитником "аристократов" Виллианом и главным тренером команды Антонио Конте, сообщает Sky Sports.

По информации источников, футболист намерен покинуть клуб, если итальянский специалист сохранит свой пост. Действующий контракт Виллиана с "Челси" рассчитан до лета 2020 года. Игроком уже активно интересуется "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

В завершившемся сезоне-2017/18 29-летний экс-игрок "Шахтера" принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

Ранее "Страна" сообщала, что владелец "Челси" Роман Абрамович остался без британской визы.

Также мы рассказывали, что "Челси" завоевал кубок Англии, обыграв тот самый "Манчестер Юнайтед".