С июня 2018 года цены на газ для украинских предприятий вырастут на 8,5-8,9%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нафтогаза.

В частности, для предприятий и других субъектов хозяйствования, которые закупают более 50 тысяч кубометров газа в месяц, цена топлива вырастет на 8,9% или 810 гривен до 9952,80 гривен за кубометр. Для тех, кто потребляет до 50 тысяч кубометров газа в месяц цена вырастет на 8,5% — до 10893,6 гривен за кубометр.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом", — говорится в сообщении.

Нафтогаз уже второй раз за последние 3 месяца повышает цены для субъектов хозяйствования. В частности, в мае цены на газ выросли на 5,2-5,5%.

Также в правительстве сообщили, что ведут переговоры с Международным валютным фондом о ценах на газ для населения.

Российский Газпром начал процесс расторжения контрактов с Нафтогазом. По словам главы компании Алексея Миллера, переговоры о продлении действия договоров зашли в тупик.

За первый квартал 2018 года Нафтогаз уплатил в бюджет 30,7 миллиардов гривен налогов, что составило около 18% всех налоговых поступлений.

Ранее "Страна" сообщала, что МВФ не одобрил 65% повышение цены на газ для украинцев.

Также Нафтогаз с 1 мая поднял цену на голубое топливо для промышленности.