В Николаеве из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом эвакуировали 400 учеников, 32 ребенка направили в больницу для уточнения состояния.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: mk.dsns.gov.ua

В школу в Заводском районе города после звонка на номер "101" приехали химики на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная смена оперативно-координационного центра и отделение государственного военизированного аварийно-спасательного отряда ГосЧС Украины.

Отмечается, что жизни детей ничего не угрожает. Специалисты не обнаружили опасных веществ. Школу продолжают обследовать.

Фото: mk.dsns.gov.ua

На месте работают сотрудники скорой и полиции.

В Украине это уже не первый случай массового отравления детей в школе. Так, 8 мая во время линейки в черкасской школе № 8 дети начали терять сознание. По состоянию на вечер того же дня количество госпитализированных составляло 56, из них 12 находились в отделении интенсивной терапии.

На прошлой неделе, 16 мая, сообщалось, что всех пострадавших выписали из больниц.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве до сих пор не знают, чем отравились школьники в Черкассах.

Также в школе, где на линейке массово отравились ученики, нашли нарушения, но не причины.