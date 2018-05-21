Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итоги сезона, в котором "горняки" оформили золотой дубль, а также рассказал о новом контракте Паулу Фонсеки и будущем Дарио Срны, у которого летом истекает срок дисквалификации.

Об этом передает официальный сайт клуба.

"Дарио - великий человек, великий капитан, великий игрок. Он очень много сделал для "Шахтера", и мы должны его поблагодарить за это. В то же время мы купили молодого Додо для того, чтобы он прогрессировал и в будущем очень сильно помог клубу. Также мы видим, что наш молодой Данченко, который находится в аренде в "Анжи", провел очень хороший сезон. И, мне кажется, он тоже должен попробовать свои силы в "Шахтере". После зимы Бутко почувствовал в себе уверенность и, мне кажется, очень помог нам завоевать трофеи - и в чемпионате, и в Кубке. Нам надо дать ребятам возможность конкурировать. Какой путь выберет Дарио? Если у него есть силы и он чувствует возможность еще поиграть где-то, мы всегда отнесемся с уважением к этому. Если он хочет попробовать себя в клубе - наша дверь всегда открыта, наше сердце для Дарио всегда открыто", - заявил Ахметов.

Ранее "Страна" сообщала, что после продления контракта Фонсека рассказал о переменах в "Шахтере" и планах на Лигу чемпионов.