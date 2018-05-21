В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о важности сна при запоминании большого объема информации. Об этом написала и.о главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Когда надо запомнить большое количество информации, особенно в период экзаменов или важных совещаний на работе, мы можем уделять меньше времени сну. Но напрасно. Большинство из всего, что человек читает во время, предназначенное для сна, не остается в памяти. Поэтому если у вас в понедельник важный день - поспите как следует", - написала Супрун.

Она отметила, что во время сна организм регулирует жизненно важные системы, влияет на кровообращение, рост, иммунную систему, регулирует деятельность мозга и процессы запоминания.

"Сон - важнейший фактор для консолидации памяти. В это время происходит появление новых нейронных связей и укрепления нейронной сети, которые являются своеобразными ретрансляторами в формировании памяти. Большинство информации, которую мы изучаем в день, откладывается в краткосрочной памяти, и сон необходим для перемещения знаний в долговременную. Именно здоровый сон влияет на полноту и эффективность запоминания", - рассказала Супрун.

И.о. министра здравоохранения добавила, что неполноценный сон вредит здоровью в долгосрочной перспективе и вряд ли поспособствует запоминанию информации, выученной накануне.

Фото: moz.gov.ua

Фото: moz.gov.ua

Как сообщала "Страна", Ульяна Супрун также рассказала украинцам, как восстановить силы после тяжелой работы.

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