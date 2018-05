Агентство NASA запустило ракету-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus на Международную космическую станцию.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте NASA.

Ракета-носитель должна доставить экипажу еду, вещи и материалы для исследования. Ракета стартовала с космодрома на острове Уоллопс в США.

Около 12:00 по киевскому времени, ракета успешно вышла на орбиту.

LIFTOFF! @OrbitalATK’s #Antares rocket just launched from @NASA_Wallops in Virginia at 4:44am ET. Heading to @Space_Station, the #Cygnus cargo vehicle will deliver ~7,400 pounds of @ISS_Research and cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/FxJB3yIcaR pic.twitter.com/KSVQZkdyfr