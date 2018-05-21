Агентство NASA запустило ракету-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus на Международную космическую станцию.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте NASA.

Ракета-носитель должна доставить экипажу еду, вещи и материалы для исследования. Ракета стартовала с космодрома на острове Уоллопс в США.

Около 12:00 по киевскому времени, ракета успешно вышла на орбиту.

Видео: twitter.com

Также, как сообщает пресс-служба КБ "Южное", основную конструкцию первой ступени двигателя PH "Антарес" разработало конструкторское бюро "Южное", изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др.

Подготовка PH "Антарес" к пуску, ее испытания и пуск выполнены при участии специалистов ГП "КБ" Южное ", ГП ПО ЮМЗ, НПО" Хартрон-Аркос ". Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение вcеx операций в своем ceктopе ответственности. В соответствии контракту поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени обеспечивалась с территории КБ "Южное".

Это был восьмой пуск, который компания Orbital АТК осуществила по контракту с NASA. В ноябре 2018 планируется осуществить еще один пуск ракеты-носителя "Антарес".

В рамках программы "Антарес" Украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработки и изготовления материальной части основной конструкции первой ступени для PH, заказанной Национальным космическим агентством США.

Ранее "Страна" сообщала, что NASA запустит два космических зонда прямо на Солнце.

Также NASA отправит на Марс дистанционно управляемый вертолет со скоростным винтом.