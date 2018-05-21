Заработная плата исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за апрель составила 28 496 тысяч гривен. В сравнении с мартом зарплата снизилась на несколько сотен гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Должностной оклад Супрун в апреле составляет 11 842 гривны, надбавка за выслугу лет - 355 гривен, надбавка за интенсивность труда - 8882 гривны, надбавка за работу с секретным документам - 1776 гривен, командировочные - 5640 гривен.

Зарплата заместителей Романа Илыка составила 32 060 гривен, Павла Ковтонюка - 41758 гривен, Александра Линчевский - 30520 гривен, Ольги Стефанишиной - 31479 гривен и госсекретаря Артема Янчука - 65180 гривен

Как сообщала "Страна", самую большую зарплату в марте насчитали министру молодежи и спорта Игорю Жданову - 62 тысяч гривен.

Напомним также, что министры получили более 200 тысяч гривен надбавок за интенсивный труд в декабре 2016 года. Такие суммы числятся в ответах министерств и секретариата правительства на официальный запрос.