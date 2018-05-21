Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подаст сразу две апелляции на его арест - по почте и с курьером. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Андрея Доманского.

"Завтра с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне, а сегодня почтой, чтобы не затерялось", - пояснил Доманский и уточнил, что по состоянию на первую половину дня понедельника апелляция пока не подана.

Также стало известно, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в связи с задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Отмечается, что, по мнению членов СПЧ, "обвинения, предъявляемые Кириллу Вышинскому и его коллегам, не имеют под собой объективного основания".

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене. во вторник. 17 мая Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без права внесения залога.

Ранее "Страна" писала о том, что "Репортеры без границ" требуют справедливости в отношении Вышинского.

Также мы сообщали, что СБУ начала допросы сотрудников агентства РИА Новости Украина по делу Вышинского.