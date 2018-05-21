На предстоящем чемпионате мира по футболу - 2018 вопросам безопасности будет уделено самое серьезное внимание. Это связано с обещаниями ИГИЛ устроить ряд терактов в Росии. Так, в Министерстве обороны России заявили, что военные будут контролировать небо над городами, принимающими матчи Мундиаля.

Данные меры примут для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), передает Газета.

Планируется, что все стадионы предстоящего чемпионата мира будут оснащены рядом программ, настроенным на перехват информации и радиоэлектронное подавление станций сотовой связи. В частности, будет введена в действие экспериментальная разработка "Силок".



Чемпионат мира - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия запретит въезд грузовиков и автобусов из Донбасса на период ЧМ-2018.

Также мы рассказывали, что компания Louis Vuitton создала спецфутляр для перевозки Кубка мира на ЧМ-2018 и фирменный мяч.