В городе Торецке (бывшем Дзержинске) Донецкой области в результате обстрела было повреждено здание Центра социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

В данный момент полицейские доставляют детей и персонал в безопасную зону.

В ходе обстрела в 06:20 были повреждены окна в здании центра. Пострадавших нет.

Руководство учреждения обратилось к полицейским с просьбой о помощи в эвакуации детей - это 28 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Сейчас полицейские вывозят детей и персонал из-под обстрела. Там считают, что обстрелы произвели со стороны так называемой "ДНР".

Ранее "Страна" сообщала, что командование ООС рассказало об ответных мерах при обстрелах на Донбассе.

Также за сутки трое украинских военных были ранены на Донбассе.