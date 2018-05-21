Авиакомпания Международные авиалинии Украины с 1 июля отменяет возможность перевозки сверхнормативного багажа для участников программы лояльности Panorama Club Classic.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Возможность перевозки по 2 кг сверх нормы на каждое место зарегистрированного багажа отменяется.

Также больше нет возможности провезти дополнительно ручную кладь весом до 12 кг.

Данные привилегии участников Panorama Club Classic действуют только при перелетах до 30 июня 2018 года.

Как сообщала "Страна", ранее в МАУ рассказали о ситуации с чартерами для туристов туроператора Join Up.

Напомним также, что МАУ получила разрешение на самый короткий рейс на родину Гройсмана в 55 минут. Полеты стартовали с 26 марта. Рейсы запланированы ежедневно. Вылет из Винницы в 7:25, из Киева - в 20:20.