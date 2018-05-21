В понедельник, 21 мая, в Иерусалиме откроется посольство Парагвая. Об этом сообщает РИА "Новости".

Для открытия диппредставительства в столицу Израиля прибыл президент Парагвая Орасио Картес.

В аэропорту Бен-Гурион президента Картеса встречал министр внутренней безопасности Гилад Эрдан.

"Это важный шаг международного признания права Израиля на определение собственной столицы. У меня нет сомнений, что многие другие страны последуют примеру США, Парагвая и Гватемалы и перенесут свои посольства в Иерусалим", - отметил Эрдан.

В Израиле уверены, что в скором времени многие государства также перенесут свои посольства в столицу Израиля.

Напомним, 16 мая, президент Гватемалы Джимми Моралес открыл в Иерусалиме посольство своей страны, перенесенное туда из Тель-Авива. В торжественной церемонии принял участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщала "Страна", первыми дипломатическое посольство здесь 14 мая открыли США, из-за чего на Ближнем Востоке обострился давний арабо-израильский конфликт. В секторе Газа начались волнения из-за того, что палестинцы считают эту территорию своей. Израильские военные открыли огонь и убили более 50 палестинцев.