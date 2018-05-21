Оргкомитет финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве считает фейковой информацию об отказе от билетов на матч европейских болельщиков футбольных клубов "Ливерпуль" и "Реал".

Об этом на брифинге сообщил уполномоченный по вопросам организации финала Лиги Чемпионов Андрей Мирошниченко, передают "Украинские новости".

"Мы дозвонились в администрацию футбольных клубов, которые будут состязаться в киевском финале и там попросту рассмеялись по поводу этой информации", - сообщил он.

Кроме того, он отметил, что в случае сдачи билетов, они должны были быть учтены УЕФА.

По его словам, многие болельщики намерены посетить Киев без наличия билетов на матч.

Ранее "Страна" сообщала, что болельщики "Реала" решили вернуть более 2200 билетов на финал Лиги Чемпионов в Киеве из-за высоких цен на жилье.

Также #freekyivcouch4fans Киевляне начали бесплатно приглашать к себе переночевать гостей Лиги Чемпионов.