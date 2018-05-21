Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов после окончания сезона вспомнил о мощной игре команды в Лиге чемпионов и рассказал о том, как удалось оставить в клубе еще на два сезона главного тренера Паулу Фонсеку.

Об этом передает официальный сайт "горняков".

"Многие клубы в Европе сегодня интересуются Паулу и хотят, чтобы он возглавил их команду. Это очень важно. А это значит, что за эти два года мы должны провести вместе качественную работу, чтобы в наших руках были трофеи, а качество игры заслуживало уважения в глазах болельщиков и экспертов - в глазах всех. В футбольном клубе "Шахтер" хороший менеджмент: они мне сказали, что нужно поставить на Паулу. Мы сделали - мы победили. Выиграл Паулу, выиграл "Шахтер", выиграл я, выиграли болельщики. Все в выигрыше, и это очень здорово. И я хочу выигрывать дальше", - заявил Ринат Ахметов.

В подтверждение своих слов президент горняков вспомнил уходящий сезон Лиги чемпионов.

"Наполи", "Манчестер Сити", "Фейенорд" - группа смерти. Говорили, что "Шахтеру" уже нужно ехать на кладбище. А "Шахтер" не поехал по той дороге, куда ему посоветовали. "Шахтер" вышел из группы, достойно представлял наш клуб, наших болельщиков, нашу страну в Лиге чемпионов, вышел в 1/8 финала и провел два великолепных матча с "Ромой". И все говорят: "Как жаль. Как это несправедливо. Почему "Шахтер" не прошел дальше?" Я думаю, что в Лиге чемпионов мы играли даже лучше, чем в чемпионате Украины", - сказал президент клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что последний матч сезона между "Шахтером" и "Динамо" закончился дракой на поле.