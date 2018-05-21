В Днепре два нетрезвых посетителя реторана решили на спор переплыть реку Днепр туда и обратно. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/dnipropolice

20 мая около 22:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что возле одного из ресторанов на пляже жилмассива Солнечный двое неизвестных разделись и уплыли и уже длительное время не возвращаются.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Патрульный экипаж, который приехал на место происшествия, вызвал на помощь водный патруль. Полицейские на катере отправились на поиски пловцов. Одного из них вскоре обнаружили на опоре Мерефо-Херсонского моста, другого - на берегу острова у моста.

Выяснилось, что оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения и при этом очень обессилены. Водный патруль доставил их к месту, где они оставили свои вещи. От медицинской помощи мужчины отказались и пообещали больше так не рисковать.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше корова выпрыгнула из машины и уплыла на остров по дороге на бойню.

Также мы сообщали, что в Николаевской области две девушки погибли, переплывая реку на лодке.