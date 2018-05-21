Последний звонок в Украине традиционно пройдет в последнюю пятницу весны – 25 мая. Но это еще далеко не конец школьной жизни в этом году. Об этом сообщает "24 канал".

Для младших школьников впереди – желанные каникулы. Ученикам 9 классов предстоит сдавать экзамены Государственной итоговой аттестации до середины июня. А выпускники 11 классов будут сдавать ВНО, которое начинается 22 мая и заканчивается 13 июня основная сессия).

В школах продолжится учебная практика, в рамках которой учеников будут водить на разнообразные экскурсии. В 2018 году учебная практика предусмотрена для учащихся 1-4, 5-8 и 10 классов.

Сроки практики для учащихся учебные заведения определяют самостоятельно, но примерно, по рекомендациям МОН, все будет выглядеть так:

1-4 классы: не более 3 часов в день, в целом – не более 12 часов (29 мая – 1 июня);

5-6 классы: по 3 академических часа в день, но в целом не более 30 часов (29 мая – 12 июня);

7-8 классы: по 4 академических часа в день, но в целом не более 40 часов (29 мая – 12 июня);

10 классы: по 5 академических часов в день, но в целом не более 50 часов (29 мая – 12 июня).

Выпускные для учащихся 11 классов состоятся после всех экзаменов. Преимущественно после ВНО – 23 июня. Однако официальной и единой даты для празднования выпускных в Украине нет. Все – на усмотрение учебного заведения, рекомендованные даты проведения выпускных в рамках от 25 мая до 24 июня.

Как сообщала "Страна", в Раде проведут Час вопросов к правительству и изменят закон об образовании.

Напомним также, что в Минобразовании расписали все бюджетные места в украинских вузах для вступительной кампании 2018.