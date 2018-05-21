Украина, как это ранее сделала Греция, может выдвинуть Международному валютному фонду (МВФ) свои условия, чтобы добиться более выгодных условий кредитования.

Об этом заявил в интервью порталу "Обозреватель" народный депутат от партии "Народный фронт" Александр Кирш.

По его словам, страна больше не может повышать тарифы на газ (одно из условий кредиторов), поэтому надо торговаться с международной организацией, не боясь выдвигать жесткие требования.

"Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену (на газ. — Прим. Ред.), то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом", — заявил депутат.

Международные кредиторы должны испугаться такого сценария, так как Украина является барьером, "отделяющим Запад от России", добавил он

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года Киев получил первый транш в размере пяти миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш (1,7 миллиарда). В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ дали понять, что без антикоррупционного суда Украина транша не увидит.

Также Украина выплатила МВФ майский транш в размере $368 млн.