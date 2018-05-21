В центре Киева из-за подготовки и проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА среди женщин и мужчин временно запретят и ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В частности, ограничено движение по улице Крещатик, Бессарабской площади, площади Льва Толстого, а также площади напротив билетных касс.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Уточняется, что запрет или ограничение будет действовать до 27-31 мая, на некоторых улицах возле площади Льва Толстого до 10 июня.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Финальный поединок женского турнира состоится в Киеве 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в 19:00, а финал мужской Лиги чемпионов пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский".

Ранее "Страна" писала о том, что болельщиков "Ливерпуля" и "Реала" повезут разными маршрутами из аэропорта.

Также мы сообщали, что болельщики "Реала" решили вернуть более 2200 билетов на финал Лиги Чемпионов в Киеве из-за высоких цен на жилье.