Владельцы частных домов, а особенно малогабаритных типовых квартир, нередко сталкиваются с проблемой нехватки свободного места под хранение временно ненужных вещей. Часто не спасает даже наличие маленькой кладовки, потому что ни крупное оборудование, ни мебель в ней не уместятся. Бывают и такие ситуации, когда необходимо приспособить куда-то практически все домашние вещи, к примеру, когда хозяева уезжают за границу, а квартиру решают сдавать в аренду.

Сегодня украинцы могут найти решение в недавно появившейся услуге индивидуального хранения. Компании предлагают специализированные склады под хранение самых разных вещей, обеспечивая оптимальные условия и гарантируя сохранность имущества.

Индивидуальное хранение – специфика услуги

Появившееся на украинском рынке услуг предложение, получило высокий спрос и быстро стало популярным и востребованным. Ведь услуга дает возможность иметь личный склад для хранения любого объема вещей с постоянным доступом к нему. Популярные компании предлагают контейнера или ячейки обустроенными для максимальной вместительности и увеличения полезной площади.

Что и какой период времени можно хранить в таких ячейках? Аренда индивидуального склада не ограничена по времени, а хранение предполагает любые вещи за исключением горючих веществ, продуктов питания и запрещенных законодательством предметов.

Когда актуальна такая услуга?

Данная услуга актуальна и для частных лиц и для организаций. Склады используют для хранения таких типов собственности как:

мебель из квартир, сдающихся квартиросъемщикам;

документы и архивы, которые занимают лишнее место в офисе;

мебель, бытовая техника, одежда и прочие личные вещи на время переезда или ремонта;

предметы сезонной эксплуатации или спорт инвентарь (лодки, мотоциклы, велосипеды, сноуборды и т.д.);

продукции небольшого магазина.

Украинские компании, которые сегодня предлагают такую услугу, создают максимально комфортные условия не только для хранения вещей, но и для малого бизнеса. К примеру, аренда боксов под склады популярна среди малых предпринимателей: они являются оптимальным вариантом помещения под шоу-рум, склад интернет магазина и других коммерческих вариантов.

Какие они, современные склады для индивидуального хранения?

Новая услуга модернизировала устарелое понятие склада. Сегодня это не пыльное и сырое здание, замыкающееся на массивный навесной замок, а чистое, сухое, освещаемое и вентилируемое помещение, которое находиться под круглосуточной охраной. Комплексный сервис практически всегда включает в себя упаковку, погрузку и транспортировку вещей. Компании предлагают различные варианты аренды: чтобы не переплачивать за незанятые квадратные метры, клиенты могут снять отдельную ячейку вместо целого контейнера.

Существуют предметы, требующие особенных условий хранения: кое-каким вещам требуется сухое и теплое помещение, другие нуждаются в проветривание и умеренной влажности. Поэтому современные организации предусматривают помещения, в которых отслеживаются все показатели, включая температуру и влажность.

Безопасность - прежде всего

Безопасность – пожалуй, основной фактор, в первую очередь волнующий каждого, кто решился на индивидуальное хранение. Современные склады оснащены системами безопасности: в них установлены средства видеонаблюдения, пожарные сигнализации. Более продвинутые столичные организации даже предлагают клиентам Wi-Fi. Все боксы имеют надежную систему запирания и регулярно диагностируются на предмет прочности и целостности.

Выгодно, безопасно, комфортно – киевляне выбирают "Столичную Кладовку"

В поисках надежного и современного склада в столице, обратите внимание на популярную компанию "Столичная Кладовка". На сегодня это пожалуй лучший индивидуальный склад в Киеве. Удобное месторасположение на Оболони позволяет доехать до склада из любого конца Киева. Условия складываются из гибкой системы оплаты, наличия персональной карты доступа у каждого клиента, страхования каждой ячейки, современной системы безопасности, чистоты и сухости боксов.

Компания предлагает большое количество боксов, площадью от 1 до 40 м2. Клиенты могут самостоятельно выбрать понравившийся вариант, удостовериться в соответствующих требованиям условиях и оплатить любой период, а также продлить его при необходимости. В течение всего срока хранения, клиенты могут забирать вещи или пополнять бокс другими предметами, а также увеличивать или сокращать площадь ячейки для более целесообразной оплаты используемой площади.

Столичная Кладовка

ул. Семьи Шевкоплясов, 7 (бывшая Павла Дыбенко);

(044)503-50-22;

(067)503-66-22;

(093)139-66-22;

https://www.skladovka.ua