Киевский клуб Caribbean Club отменил сегодняшний концерт Виталия Козловского после того, как певец выступил в Москве на 9 мая.

Об этом сообщает "Громадське".

Администрация заведения приняла решение совместно с руководством клуба. Никаких угроз со стороны людей, которые предположительно планировали бы сорвать концерт, не поступало.

"Администрация Caribbean Club 11/05 отменила концерт Виталия Козловского. Этот концерт НЕ состоится 21-го мая или в другой день. Любая другая информация является неправдивой", - также говорится в сообщении на сайте клуба.

Как сообщала "Страна", праворадикальная организация "Сокол" заявляла о намерении блокировать сегодняшний концерт Козловского.

Также "Страна" писала, что во Львове отменили концерт певца ROZHDEN, который должен был заменить Козловского.