Дома у сержанта ВСУ, подорвавшего гранату у кафе в Ивано-Франковске, обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом сообщает УНН.

Во время проведения обыска в доме военного-контрактника обнаружили револьвер, охотничьи патроны, более двух десятков патронов различного калибра и тротиловые шашки.

Как сообщала "Страна", 20 мая возле кафе в селе Лесная Тарнавиця Ивано-Франковской области военный бросил гранату в посетителей заведения. 9 человек получили ранения. В кафе военный находился в свободное от службы время.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 (п.1, 2) ст. 115 (Умышленное убийство) УК и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.