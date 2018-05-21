Зарплата министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша за апрель составила 52 054 гривны. Для сравнения глава государства за этот же период заработал почти вдвое меньше - 28 тысяч гривен.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Зарплата заместителей Черныша составила от 36,8 тыс. до 43,5 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 45,3 тыс. гривен. Должностной оклад Вадима Черныша составил 10 947 гривен, надбавка за выслугу лет - 1 642 гривны, надбавка за интенсивность труда - 10 947 гривен, командировочные - 14 280 гривен, индексация - 277 гривен, отпускные - 13 960 гривен.

После удержания налогов он получил 41 903 гривны.

Зарплата первого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуфа Куркчи составила 43 459 гривен, замминистра Георгия Туки - 36 809 гривен, замминистра Юрия Грымчака - 42 032 гривны и государственного секретаря Сергея Злакомана - 45 316 гривен.

Как сообщала "Страна", на среднюю зарплату в этом году можно купить на 50 кило сала меньше, чем в прошлом.

Ранее "Страна" сообщала, что новый глава НАПК Мангул получил первую зарплату за апрель - почти 100 тысяч гривен за месяц.