Болельщики финалистов Лиги чемпионов УЕФА "Реала" и "Ливерпуля" будут доезжать в центр Киева и идти на стадион "Олимпийский" в день финала 26 мая отдельными маршрутами во избежание их прямого соприкосновения.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Сегодня аэропорт "Борисполь" готов принять 100 чартерных рейсов, 20 тысяч болельщиков, которые прилетят в день матча и будут разлетаться после матча. Совместно с "Киевпастрансом" отработаны два маршрута автобусов-шаттлов. До 150 городских автобусов будут использованы, чтобы перевозить болельщиков из аэропорта в центр города и потом обратно", - рассказал на пресс-конференции в понедельник менеджер по транспорту и мобильности Оргкомитета финалов Лиги чемпионов УЕФА 2018 года Сергей Хижняк.

По словам Хижняка, болельщиков "Ливерпуля" из терминала D доставят к Парку Шевченко, где будет находиться точка сбора (meeting point) для болельщиков английской команды. Второй маршрут шаттлов будет работать от терминала B "Борисполя" к Дворцу "Украина", где будет находиться точка сбора болельщиков мадридского "Реала".

"Это сделано для того, чтобы распределить потоки, чтобы болельщики могли зайти на стадионе с двух сторон и не пересекаться по пути. То есть, мы хотим избежать прямого соприкосновения болельщиков одной и второй команды", - подчеркнул Сергей Хижняк.

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