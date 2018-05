Британский автор-исполнитель Эд Ширан стал обладателем престижной американской музыкальной премии Billboard Music Awards в главной категории "Лучший артист" по итогам прошлого года.

25-я церемония вручения престижных наград состоялась в воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада) и транслировалась в прямом эфире телеканала NBC, передает ТАСС.

Всего Ширан, который не смог лично присутствовать на мероприятии, был номинирован в этом году на 15 наград. Из них он получил шесть, включая премии в номинациях "Лучший исполнитель", "Лучшая песня на радио" (Shape of You) и "Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100".

Также в 15 категориях были представлены американский рэпер Кендрик Ламар и его соотечественник Бруно Марс. Ламар стал обладателем наград, в частности, в номинациях "Лучший рэп-исполнитель" и "Лучший альбом чарта Billboard 200" (пластинка DAMN). Марс был, помимо прочего, отмечен как лучший исполнитель в стиле ритм-н-блюз, а также получил статуэтки за лучший альбом в этом жанре (24K Magic) и лучшую песню (That's What I Like).

Лучшей исполнительницей по итогам года назвали американскую поп-звезду Тейлор Свифт. Награду в номинации "Лучший рок-исполнитель" получил коллектив Imagine Dragons. Эта же группа удостоилась победы в категориях "Лучший рок-альбом" (Evolve) и "Лучшая рок-песня" (Believer).

Награду за лучшую песню чарта Billboard Hot 100 получила композиция Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки, записанная при участии Джастина Бибера.

Ежегодная премия Billboard Music Awards учреждена музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония вручения наград состоялась год спустя. Наряду с Grammy и American Music Awards она входит в тройку ведущих музыкальных премий США.

