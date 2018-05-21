В Москве, в торговом комплексе на Тишинской площади, молодой парень выстрелил из газового пистолета в 43-летнего охранника, после чего пытался сбежать, разбив ломом стеклянную дверь.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Охранник попытался задержать стрелка, тогда молодой человек выстрелил в него еще дважды.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила инцидент. И добавила, что сотрудники правоохранительных органов приехали в ТЦ и задержали 29-летнего москвича. Его имя пока не называется.

Как сообщала "Страна", в США арестовали ученика средней школы Матина Азизи-Яранда, который готовил теракт в торговом центре. Он потратил 1200 долларов на покупку оружия и тактического снаряжения. Он также подготовил "Послание Америке", чтобы оправдать атаку.

Также мы писали, что в Киеве женщина сломала нос о стеклянную витрину в торговом центре.