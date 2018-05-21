Апелляционный суд Львовской области отменил штраф в 5 100 гривен областному военкому Александру Тищенко, который опубликовал в соцсетях список уклонистов от призыва.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам самого Тищенко, суд посчитал, что он не разгласил персональные данные, так как в списке не были указаны адреса призывников. Также при постановке на учет и получении приписного удостоверения призывники автоматически дают согласие на обработку их персональных данных.

Как сообщала "Страна", 22 ноября львовский военный комиссариат опубликовал список 15 тысяч человек, которые уклоняются от призыва на воинскую службу в этом регионе.

В частности, в публикации были размещены имя, отчество, фамилия и дата рождения призывника, а также район или город, где он проживает.

Ранее в Киеве отметили низкую явку призывников в военкоматы.