В Донбассе продолжается серьезное военное обострение, которое практически не утихает с конца апреля - с момента старта Операции объединенных сил.

На этот раз главные бои развернулись на окраинах Горловки. Соцсети наполнены фотографими новых разрушений, а за неделю в городе ранено и убито более десятка человек.

Жители соседнего с Горловкой Торецка (бывший Дзержинск) говорят, что ситуация похожа на 2015 год: по городу то и дело летают "скорые".

"Страна" собрала всю информацию о новом витке боевых действий.

"Возвращается 2015 год"

О серьезном обострении вокруг Горловки заявили несколько дней назад в СММ ОБСЕ.

"Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районе к западу от Горловки", - говорится в отчете от 18 мая.

Наблюдатели говорят, что зафиксировали только в ночь на минувшую пятницу около 140 взрывов неопределенного происхождения. Из них сто - это артиллерийская и танковая стрельба, что прямо запрещено минскими соглашениями. Более поздних отчетов у ОБСЕ пока нет, но жители Горловки сообщают о практически ежедневных обстрелах такой же интенсивности.

В соцсетях публикуют фотографии разрушений в Зайцево - населенном пункте на окраине Горловки, который находится вблизи линии соприкосновения. Однако здесь продолжают жить люди.

facebook.com/nata.aksen

facebook.com/nata.aksen

Есть сообщения и о разрушениях на жилмассиве Курганка. Там во время обстрелов пришлось эвакуировать школу. Главное отличие прошлой "взрывной" недели от предыдущих - это неутихающие обстрелы даже в дневное время.

Сегодня утром об обстрелах также заявили жители поселка шахты имени Гагарина.

Сепаратистские СМИ пишут, что за неделю, с 13 по 20 мая в Горловке от обстрелов с украинской стороны погибли четыре человека, еще семь получили ранения. Украинская сторона число жертв на неподконтрольной территории не комментирует. А по поводу обвинений в обстрелах пишут, что сепаратисты сами ведут огонь, чтобы потом переложить ответственность на ВСУ.

Отголоски боёв на окраинах Горловки достигли и соседнего Торецка (под контролем ВСУ). Местные жители, к счастью, не гибнут, но фиксируют нездоровое оживление по военной части. По городу летают осколки и машины "скорой помощи". Также появились сообщения о попадании в реабилитационный центр. Никто не пострадал.

В соцсетях положение между Торецком и Горловкой сравнили с 2015 годом, когда шли серьезные бои, окончившиеся подписанием "Минска-2".

Военная ситуация вокруг Горловки

В "ДНР" через лояльные паблики и Телеграм-каналы утверждают, что основные операции с украинской стороны на окраинах города проводит батальон "Донбасс", чьи позиции расположены в районе шахты "Южная". Именно "Донбасс" якобы осуществляет попытки "отжать" территорию на севере Горловки.

Как утверждают сепаратисты, в горячую точку из Донецка переброшен батальон "Сомали", который ранее возглавлял Михаил Толстых по прозвищу "Гиви" (убит в феврале 2017 года).

Это соединение известно тем, что вело боевые действия в районе Донецкого аэропорта, который в 2015 году перешел под контроль "ДНР". "Сомали" - батальон ближнего боя. Что наводит на мысль о переходе войны под Горловкой в новое качество.

Косвенно это подтверждает информация о пленении трех солдат "ДНР", которых батальон "Донбасс" захватил сегодня ночью в Горловке.

В итоге ситуация накалилась так, что утром 21 мая в "ДНР" заговорили о танковом наступлении украинских войск. Об этом написала в Facebook жена "народного губернатора" Донбасса Павла Губарева.

В соцсетях сторонники сепаратистов даже начали распространять методички, как укрываться в случае городских боев.

Однако "мэр" города Иван Приходько позже опроверг информацию о танковом наступлении. Тем не менее, в городе занятия в школах уже перевели на дистанционное обучение, сообщает телеграм-канал Inside Donetsk.

В штабе Операции объединенных сил также говорят об интенсивных боях под Горловкой. Там, кроме прочего, утверждают, что в "ДНР" обстреляли сами себя, накрыв жилые дома Зайцево из минометов. И говорят, что противник пытается штурмовать территорию, удерживаемую силами Операции.

"На Горловском направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское противник под прикрытием огня из минометов тщетно пытался вытеснить с позиций подразделения наших войск. При этом, оккупанты в нарушение норм международного права вчера, в пять утра 20 мая, открыли плотный минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево", - говорится в сообщении ООС.

В остальных местах бывшей зоны АТО - ситуация с обстрелами более-менее стабильна. Реальное обострение пока переживает только Горловка и сопредельные территории. Однако предвестники большого конфликта проявляются и в других местах.

Сегодня появились сообщения, что на территории, подконтрольной "ЛНР", рухнул транспортный мост, который ведет в Луганск и является важной артерией для доставки грузов - в том числе и военного назначения.

В соцсетях говорят о взрыве, но официальной информации по этому поводу нет. Не исключено, что мост просто "устал", хотя в свете обострения на Донбассе возможность диверсии также вероятна.

Почему накалилась обстановка

В "ДНР" среди причин обострения выделяют чемпионат мира по футболу в России, который начнется 14 июня.

По логике сторонников сепаратистов, ВСУ рассчитывают, что Россия накануне крупного спортивного события не станет активно включаться в боевые действия - чтобы не попасть под новый шквал международной критики и не сорвать чемпионат, в который уже вложила огромное количество денег.

При этом даже украинские обозреватели не ждут "большого наступления" - ведь в этом случае РФ придется "вписываться" за подконтрольные ей "республики", уже не глядя на футбол. А это украинской власти точно не нужно.

"Донбасское "обострение" во время проведения известного спортивного турнира, естественно, будет, но не более того. У Киева так и нет гарантий, что русские не впишутся за ЛДНР, а без таких гарантий само наступление теряет даже тактический смысл", - считает блогер Игорь Лесев.

При этом, по его мнению, серьезное украинское наступление все же имеет вероятность состояться - но ближе к президентским выборам в Киеве.

"Нет никакой необходимости конвертировать всплеск национал-патриотических настроений именно сейчас, за год до выборов. Власть у нас настолько чудесная, что любой успех легко девальвирует падением мордой в грязь. А за год таких падений еще будет ого-го сколько. Так что обострение на Донбассе – это "последний довод королей" образца зимы-весны следующего года", - пишет журналист.

Кроме того, многие в Украине связывают обострение с гибелью командира "Пятнашки" Олега Мамиева - якобы сепаратисты мстят за его смерть.

Внешнеполитическим контекстом обострения стал зависший вопрос по миротворцам и встречи Порошенко и Путина с представителями "нормандской четверки" - в частности, Ангелой Меркель.

Кроме того, в Украину на днях приезжал представитель США по Донбассу Курт Волкер. Его поездка обнажила все признаки тупиковости ситуации на Донбассе.

Именно этот тупик участники конфликта могли пытаться преодолеть интенсификацией боевых действий - надеясь, что кто-то станет уступчивее за столом переговоров.