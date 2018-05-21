Министр обороны Украины Степан Полторак поручил начальнику Генерального штаба ВС Украины срочно принять меры относительно недопущения незаконного вывоза оружия и боеприпасов при выезде военных из района ведения операции Объединенных сил.

Об этом Полторак написал на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"В рамках мероприятий поручено усилить контроль за порядком выезда военнослужащих из зоны операции Объединенных сил и организовать должным образом процедуры отбытия бойцов в отпуска и пункты постоянной дислокации, а также обеспечить строгий контроль по учету, выдаче и контролю оружия и боеприпасов", - заявил Полторак.

Таким образом министра обороны отреагировал на вчерашний инцидент в Ивано-Франковской области, где пьяный военный бросил гранату возле кафе, в результате взрыва получили ранения девять человек.

По словам Полторака, по факту происшествия проводится служебное расследование. Военная служба правопорядка будет оказывать всестороннее содействие проведению следственных действий уполномоченным правоохранительным органам.

Танее "Страна" сообщала о том, что в Днепре ночью прогремел взрыв возле кафе.