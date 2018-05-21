После взрыва гранаты возле сельского кафе в Ивано-Франковской области, где были ранены 9 человек, возбудили уголовное производство за покушение на умышленное убийство.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 (п.1, 2) ст. 115 (Умышленное убийство) УК и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Как сообщала "Страна", инцидент произошел вчера около 20 часов вечера в с. Лесная Тарновица.

Сержант ВСУ, который приехал в отпуск, находясь в селе, вступил в конфликт с двумя мужчинами, посетителями сельского кафе, и бросил гранату в группу людей. В результате взрыва пострадали девять человек, они доставлены в медицинское учреждение с осколочными ранениями. Один из них прооперирован.