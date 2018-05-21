Лондонский дизайнер люксовых платьев Кэролин Артур прокомментировала свадебный наряд герцогини Сассекской Меган Маркл, который был создан французским модным домом Givenchy.

Об этом сообщает Independent.

Кэролин Артур назвала выбор жены принца Гарри необычным из-за длины рукава платья и достаточно плотной ткани. "Это был очень жаркий день, а это платье - слишком теплое", - сказала она.

Кроме того, выяснилось, почему Меган Маркл отдала предпочтение именно Givenchy. Клэр Уайт Келлер - автор платья - феминистка и ярая защитница равноправия полов. Маркл решила поддержать Уйат Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.

Ранее, в марте, сообщалось, что невеста планирует заказать платье у британского бренда Ralph & Russo, и оно обойдется ей в сто тысяч фунтов. Однако предположение оказалось ошибочным, а за свой наряд Givenchy Меган Маркл отдала около 550 тысяч долларов.

Фото: independent.co.uk

Эксперты считали, что Маркл не собирается тратить на свадебное платье больше, чем потратила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В итоге, платье Меган Маркл оказалось почти вдвое дороже, чем платье Кейт Миддлтон.

Как сообщала "Страна", вечером после свадебной церемонии молодожены принц Гарри и Меган Маркл покинули Винздорский замок. При выходе из Винздора герцогиня Сассекская продемонстрировала белоснежное платье в пол от британского дизайнера Стеллы Маккартни. Оно было также в пол, однако без рукавов.