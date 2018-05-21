Не утихает скандал, разразившийся вокруг французского режиссера Люка Бессона, которого 17 мая молодая актриса обвинила в изнасиловании. Теперь стало известно имя якобы пострадавшей. Как написала газета Le Figaro, заявление в полицию поступило от 27-летней французской актрисы Сэнд Ван Рой.



По словам актрисы, 17 мая у нее была встреча с Бессоном в отеле "Бристоль" в Париже. Рой сказала, что выпила чашку чая, после чего почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Когда она очнулась, то поняла, что ее изнасиловали. Бессон, по ее словам, тогда уже ушел из номера, оставив "пачку банкнот".

О случившемся Рой заявила в полицию и там уже начали расследование.

Сам Люк Бессон сейчас находится у себя дома в Лос-Анджелесе и как заявляет его адвокат, режиссер "категорически отрицает все обвинения и чуть не упал со стула, когда узнал о них".

По словам адвоката, Бессон иногда встречается с актрисой по рабочим вопросам, но никогда не допускал по отношению к ней непозволительных действий.

Напомним, Люк Бессон - известный французский режиссер и продюсер, основавший кинокомпанию EuropaCorp, которую называют европейским Голливудом. Среди самых известных работ режиссера - фильмы "Леон", "Подземка", "Пятый элемент" и "Никита".

Сэнд Ван Рой начала актерскую карьеру в 2014 году. Она снялась в 14 короткометражных и полнометражных картинах. Актриса появилась в эпизодических ролях в фильмах Бессона "Такси-5" и "Валериан и город тысячи планет".

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